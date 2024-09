Festival Floripa Jazz traz grandes nomes da música brasileira O Floripa Jazz confirmou Marcos Valle e Trio Azymuth, juntos, na 12ª edição do festival, dia 02 de novembro, no Teatro Ademir Rosa (... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 23h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 23h41 ) ‌



Pessoas! Segurem essa, mas bem firme! O festival Floripa Jazz anunciou nesta quinta nada menos que Marcos Valle e Trio Azymuth, juntos e misturados, como atração da edição deste ano que acontecerá em novembro. Anotem aí: será no dia 02 daquele mês, no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC).

