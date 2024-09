Festival literário une Brasil e Alemanha em Pomerode Com grandes nomes da literatura brasileira e alemã, o Festival Literário de Pomerode, Flipomerode, começa nesta quarta e vai até domingo... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h42 ) ‌



Todas as letras e caminhos nos levam à Pomerode, a simpática cidade mais alemã do Brasil e que a partir desta quarta-feira sedia o Flipomerode, Festival Literário Internacional que chega a sua segunda edição com uma programação incrível e totalmente gratuita. Até domingo (15), o Centro Cultural de Pomerode vai receber autores, artistas, espetáculos, feira e exposições locais e internacionais.

