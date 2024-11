Festival multicultural promete diversão e aprendizado para a garotada Painel BrincArtes acontece entre os dias 24 e 27 de outubro, no Shopping OKA Floripa, na Escola Municipal Batista Pereira, no Ribeirão... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h29 ) twitter

O CONFLUIR Festival Multicultural está de volta à cena, prometendo uma experiência inesquecível para crianças e adolescentes com o Painel BrincArtes, que acontecerá entre os dias 24 a 27 de outubro, no Salão CONFLUIR, no Shopping OKA Floripa, no Campeche, além de ações na Escola Municipal Batista Pereira, no Ribeirão da Ilha, e no Hiper Select, no Rio Tavares.

