Festival Mundial Rock leva 15 shows a São José neste fim de semana; veja como assistir Festival Mundial Rock leva 15 shows a São José neste fim de semana; veja como assistir ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festival Mundial Rock

Está tudo pronto para o início do Mundial Rock, o maior evento em comemoração ao rock de Santa Catarina, que acontece neste sábado (23) e domingo (24), no estacionamento do Centro Multiuso de São José, e que conta com o apoio da prefeitura. Os ingressos para o evento custam R$ 10 e podem ser adquiridos na plataforma Pensa no Evento. Crianças de dez anos ou menos não pagam entrada. Os portões estão previstos para abrirem às 11h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

Leia Mais em ND Mais:

Difícil dormir? Chá de planta medicinal relaxa e trata insônia

O Som da Ilha: Primeiro episódio de série da ND Play conta história de Neide Mariarrosa

Florianópolis terá alterações no trânsito para a Meia Maratona SC21k neste domingo