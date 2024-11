Festival na Grande Florianópolis terá Lenine e mais de 50 atrações; confira programação Festival na Grande Florianópolis terá Lenine e mais de 50 atrações; confira programação ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 05h07 ) twitter

Lenine no Festival

Com apresentações de Lenine, Grupo Tholl e tributo a Gal Costa, o Natal Encantado – Espetacular Circo do Noel chega a sua 11ª edição entre os dias 7 a 15 de dezembro, no Passeio Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A programação é gratuita e aberta para os públicos de todas as idades.

