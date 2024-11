Festival Varilux de Cinema Francês chega em Florianópolis na quinta e 19 filmaços! Festival Varilux de Cinema Francês chega em Florianópolis na quinta e 19 filmaços! ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h31 ) twitter

Festival Varilux de Cinema Francês

Cinéfilos e francófonos já podem se organizar para mais uma edição do Festival Varilux de Cinema Francês, que começa nesta quinta (07) e vai até 27 de novembro no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis. A 15ª versão da mostra traz 19 filmes e homenageia o astro francês Alain Delon, falecido em agosto deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

