Figueirense busca vitória crucial contra o Marcílio Dias Figueirense entra em campo necessitando de uma vitória fora de casa para seguir com chances de classificação para as semifinais da... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 04h07 (Atualizado em 15/10/2024 - 04h07 )

O Figueirense tem mais um desafio na busca por uma classificação para as semifinais da Copa Santa Catarina. Na noite desta terça-feira, às 21h30 o Furacão visita o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas e tem como missão fazer uma vitória para melhorar a situação na tabela visando a última rodada. Em caso de não vitória no duelo, o Figueirense pode até ser eliminado da competição com uma rodada a ser disputada ainda.

