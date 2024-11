Figueirense convoca reunião do conselho deliberativo para resolver questões com a Clave Figueirense convoca reunião do conselho deliberativo para resolver questões com a Clave ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h50 ) twitter

Torcida do Figueirense

O Figueirense convocou para o próximo dia 23, sábado, às 9h uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Furacão, para definir questões acerca do investimento da Clave Capital para 2025. A tratativa do encontro fica por conta do alinhamento em movimentos internos no clube para assegurar o referido investimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

