Figueirense é absolvido de pagar multa e árbitro é punido O Figueirense foi absolvido de forma unânime no STJD. O Alvinegro foi indiciado porque um torcedor atirou um copo com líquido desconhecido...

O Figueirense foi absolvido de forma unânime no STJD. O Alvinegro foi indiciado porque um torcedor atirou um copo com líquido desconhecido em direção ao trio de arbitragem no jogo contra o ABC, dia 8 de junho, no estádio Orlando Scarpelli.

