Figueirense e os Prejuízos em Casa: Uma Análise da Série C Se o Figueirense vai para a última rodada do Brasileiro Série C sem a vaga no quadrangular definida e precisando de uma combinação... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lucas Jorge 048/99668-7888

Se o Figueirense vai para a última rodada do Brasileiro Série C sem a vaga no quadrangular definida e precisando de uma combinação de resultados, além de vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro, muito se deve aos pontos desperdiçados dentro do Estádio Orlando Scarpelli.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pontos perdidos pelo Figueirense dentro de casa fizeram a diferença no Brasileiro Série C

• O que levou a Câmara de Palhoça a dispensar licitação para terreno de mais de R$ 2 mi

• Santa Catarina tem queda de candidaturas a vereador, e senadores em silêncio; veja mais