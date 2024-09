Figueirense em recuperação: tudo sobre a assembleia de credores Figueirense tem a assembleia com os 666 credores para aprovação do plano de recuperação judicial marcada para a primeira chamada nesta... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 10h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Se o time do Figueirense esteve em campo pela Copa SC, é nesta quarta-feira (11), na Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital, que o jogo mais importante da história recente do clube acontece. A assembleia geral com os credores no processo de Recuperação Judicial está marcada para as 13h30. É a primeira chamada para uma partida que o clube espera há tempos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Recuperação Judicial do Figueirense: saiba tudo sobre a assembleia de credores

• Ranking aponta cidade com mais candidatos a prefeito em SC

• Motivo da oscilação? Avaí é apenas o 13º melhor mandante da Série B