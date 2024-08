Figueirense Empata e Retorna ao G-8 em Jogo Conturbado Em jogo com tempos com domínio distintos, o Figueirense empatou em 0 a 0 com o Londrina neste domingo (11) no Estádio Orlando Scarpelli... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 11/08/2024 - 23h06 ) ‌



Em jogo com tempos com domínio distintos, o Figueirense empatou em 0 a 0 com o Londrina neste domingo (11) no Estádio Orlando Scarpelli. O Furacão volta ao G-8, mas precisa secar o Tombense.

