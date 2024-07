Figueirense Mantém Esperança na Série C com Gol de Jefinho O Figueirense está vivo na briga por uma vaga no quadrangular final da Série C. O time venceu o Remo por 1 a 0, neste sábado (27... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 27/07/2024 - 23h33 ) ‌



O Figueirense está vivo na briga por uma vaga no quadrangular final da Série C. O time venceu o Remo por 1 a 0, neste sábado (27), gol do atacante Jefinho, e chegou aos 22 pontos – momentaneamente dentro do G-8.

