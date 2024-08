Figueirense: Marco Aurélio Cunha Confirma Permanência de João Burse Após Eliminação O fim da Série C 2024 do Figueirense foi melancólico. Nas últimas nove partidas do clube na competição, o Furacão venceu apenas uma... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 20h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O fim da Série C 2024 do Figueirense foi melancólico. Nas últimas nove partidas do clube na competição, o Furacão venceu apenas uma (diante do Remo) e caso tivesse feito sua parte diante do Volta Redonda, ainda assim conseguiria a classificação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Após fazer exoneração em massa, Jonecir Soares é eleito prefeito de Itapoá em votação indireta

• Marco Aurélio Cunha garante João Burse no Figueirense e fala após eliminação na Série C

• Concurso da Comcap oferece 195 vagas em Florianópolis e salários ultrapassam R$ 3 mil