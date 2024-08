Figueirense Perde Atacante em Momento Crítico da Série C A passagem do atacante Alisson Santos no Figueirense está chegando ao fim. Com vínculo pertencente ao Vitória, o clube baiano negociou... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h46 ) ‌



A passagem do atacante Alisson Santos no Figueirense está chegando ao fim. Com vínculo pertencente ao Vitória, o clube baiano negociou o jogador com o União Leiria, de Portugal.

