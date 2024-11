Figueirense renova com 4 jogadores e reforços chegam na próxima semana Figueirense renova com 4 jogadores e reforços chegam na próxima semana ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h49 ) twitter

Figueirense

A pré-temporada do Figueirense começa no dia 12 de dezembro e quatro jogadores do elenco que acabou eliminado da Série C e da Copa SC tiveram os contratos renovados: JP Iseppe, Natan Alves, Samuel e Natan Alves.

