Figueirense: Retornos importantes do Furacão para decisão na Série C O Figueirense está oficialmente fora do G-8 da Série C. Com a vitória do Ypiranga diante do Ferroviário na noite da última quarta... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 22h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 22h43 ) ‌



O Figueirense está oficialmente fora do G-8 da Série C. Com a vitória do Ypiranga diante do Ferroviário na noite da última quarta-feira (17), o Furacão deixou o grupo de classificação após três meses e onze rodadas. Dessa forma, o jogo contra o Tombense ganha ares de decisão para o alvinegro.

