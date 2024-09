Figueirense se prepara para a Copa SC com novidades A uma semana para o início da Copa Santa Catarina, Figueirense tem os mesmos da Série C para colocar em campo ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h51 ) ‌



O elenco do Figueirense se reapresenta nesta terça (3), faltando uma semana para a estreia na Copa Santa Catarina, com duas baixas – a princípio. O diretor executivo Marco Aurélio Cunha irá conceder uma entrevista coletiva para falar sobre as saídas e o que que o clube tem para a competição.

