Figueirense sem alternativas: Marco Aurélio Cunha fala sobre o futuro do clube Diretor executivo de futebol do Figueirense falou sobre a Recuperação Judicial do clube e revelou que não existe um plano B caso o... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 10h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h12 ) ‌



O diretor executivo de futebol do Figueirense, Marco Aurélio Cunha concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira no CFT Cambirela e revelou que o clube não possui um plano B, depositando todas as ‘fichas’ na Recuperação Judicial.

