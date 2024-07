ND Mais |Do R7

Figueirense sofre goleada do Náutico na Série C O Figueirense foi goleado pelo Náutico por 4 a 0, no estádio dos Aflitos, neste domingo, pela 13ª rodada da Série C. O jogo teve...

O Figueirense foi goleado pelo Náutico por 4 a 0, no estádio dos Aflitos, neste domingo, pela 13ª rodada da Série C. O jogo teve direito a lei do ex com o gol de Paulo Sérgio, que jogou em 2009 no Furacão.

