Figueirense toma medidas drásticas contra torcedores após briga Em nota nesta segunda-feira, Figueirense confirmou que 21 torcedores identificados na briga com a torcida do Caxias terão a carteira... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 21h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 21h41 ) ‌



O Figueirense irá suspender por seis meses as carteirinhas e bloquear o CPF dos 21 torcedores envolvidos e identificados na confusão com a torcida do Caxias, em 2 de junho, em Caxias do Sul.

