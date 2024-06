ND Mais |Do R7

Figueirense vence de virada com destaque para Pato O Figueirense iniciou a sequência dura de jogos que terá fora de casa na Série C com vitória neste domingo (23). O Furacão bateu...

O Figueirense iniciou a sequência dura de jogos que terá fora de casa na Série C com vitória neste domingo (23). O Furacão bateu o São Bernardo, de virada, por 2 a 1 em partida disputada no estádio 1º de maio.

