Fila gigante para comprar camisa de Mbappé surpreende o Real Madrid A fila para comprar uma camisa de Kylian Mbappé no site do Real Madrid é de um mês e meio. Segundo o jornal “As”, o impacto comercial...

A fila para comprar uma camisa de Kylian Mbappé no site do Real Madrid é de um mês e meio. Segundo o jornal “As”, o impacto comercial da contratação do astro francês surpreendeu o clube merengue e está gerando grande demanda para a Adidas, fornecedora de material esportivo.

