Filho de Eliza Samudio e goleiro Bruno é dispensado do Athletico por indisciplina O Athletico-PR dispensou Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, da base do clube devido a atos de indisciplina. Desde...

O Athletico-PR dispensou Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, da base do clube devido a atos de indisciplina. Desde 2022, Bruninho enfrentava problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do Caju, segundo informações do site "Trivela".

