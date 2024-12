Filho de jovem levada por homens em SC pede mãe de volta como presente de Natal Desaparecimento de mulher levada por grupo completa 60 dias neste sábado (8); família ainda não tem informações sobre paradeiro da... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 09h29 ) twitter

Um menino de apenas 6 anos sofre com a falta da mãe em Santa Catarina. Camila Florindo D’Avila foi levada por um grupo de homens no último dia 8 de outubro em Araquari. De acordo com a família, a polícia acredita que a jovem, de 23 anos, pode ter sido levada para o Paraguai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa história comovente.

