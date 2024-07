Filho do ex-goleiro Bruno e Eliza Samúdio surpreende ao assinar com novo clube O goleiro Bruninho Samúdio tem um novo clube. Após deixar o Athletico por problemas disciplinares, o garoto de 14 anos assinou com... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 20h00 ) ‌



O goleiro Bruninho Samúdio tem um novo clube. Após deixar o Athletico por problemas disciplinares, o garoto de 14 anos assinou com o Botafogo. Bruninho é filho do ex-goleiro Bruno, do Flamengo, que foi condenado pela morte da mãe do menino, a modelo Eliza Samúdio.

