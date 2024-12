Filhote de elefante-marinho é encontrado morto no Litoral Sul de SC Filhote de elefante-marinho é encontrado morto no Litoral Sul de SC ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 17h50 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h50 ) twitter

Filhote de elefante-marinho encontrado morto

Um filhote de elefante-marinho foi encontrado morto na praia Vermelha, em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina. Segundo informações do Instituto Australis, há grandes chances do animal ser o mesmo que nasceu na praia do Siriú, em Garopaba, no dia 11 de outubro deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este triste acontecimento.

