Filme estrelado por Brad Pitt promete revelar os bastidores emocionantes da Fórmula 1 Se você gosta de Fórmula 1, já coloque o filme F1 na sua lista de estreias do próximo ano. O trailer do novo filme de Brad Pitt sobre... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h13 ) ‌



Se você gosta de Fórmula 1, já coloque o filme F1 na sua lista de estreias do próximo ano. O trailer do novo filme de Brad Pitt sobre o esporte foi lançado no último fim de semana, durante o Grande Prêmio da Inglaterra e está previsto para o segundo semestre de 2025, quando começa o verão internacional.

