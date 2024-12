Fim de ano conta com shows nacionais e aniversário de Balneário Arroio do Silva Fim de ano conta com shows nacionais e aniversário de Balneário Arroio do Silva ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h09 ) twitter

Shows de fim de ano em Balneário Arroio do Silva

Durante o mês de dezembro, Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina, será palco de dois shows nacionais, previstos no calendário da temporada de verão. João Bosco e Vinícius se apresentam no dia 29, enquanto a banda Chimarruts se apresenta no dia 30.

