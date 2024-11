Fim de semana de sol tem 73% das praias próprias para banho no litoral de SC Fim de semana de sol tem 73% das praias próprias para banho no litoral de SC ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praia do Cascalho

O IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina) divulgou na sexta-feira (8) o primeiro relatório de balneabilidade da temporada de 2024/2025, bem a tempo de contemplar quem deseja aproveitar o fim de semana que será de sol neste sábado (9) e domingo (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as praias próprias para banho!

Leia Mais em ND Mais:

Enxurradas causam prejuízo de R$ 10 milhões em cidade do Sul de SC

Casan investe R$ 4,4 milhões no abastecimento de cidade do Sul de SC

Onde assistir Avaí x Mirassol ao vivo no Brasileiro Série B