Fim de Semana Radiante em Itajaí: Prepare-se para o Sol! Este fim de semana será ensolarado em Itajaí e região, segundo o Laboratório do Clima da Univali (LabClima). A previsão indica um... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 27/07/2024 - 09h43 )



Este fim de semana será ensolarado em Itajaí e região, segundo o Laboratório do Clima da Univali (LabClima). A previsão indica um sábado (27) com maiores períodos de sol e domingo (28) com alternância entre tempo aberto e formação de nuvens ao longo do dia.

