Flagrante em praia de SC gera multas de até R$ 10 mil Flagrante ocorreu no último domingo (20) na Praia do Moçambique; por estar em uma unidade de conservação ambiental, circular com veículos... ND Mais|Do R7 23/10/2024 - 04h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 04h48 )

No último domingo (20), um morador de Florianópolis flagrou carros e motos circulando na faixa de areia na Praia do Moçambique, no nordeste da Ilha. A praia faz parte do Paerve (Parque Estadual do Rio Vermelho), uma unidade de conservação ambiental de Santa Catarina. Por se tratar de uma área de proteção do meio ambiente, a prática é proibida e pode gerar multa de até R$ 10 mil.

