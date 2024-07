ND Mais |Do R7

Flagrante incrível: Casal de baleias-francas e filhote encantam visitantes de praia de Florianópolis Uma imagem chamou a atenção de quem estava na Praia do Morro das Pedras, no sul de Florianópolis: um casal e um filhote de baleias...

Uma imagem chamou a atenção de quem estava na Praia do Morro das Pedras, no sul de Florianópolis: um casal e um filhote de baleias-francas apareceu no litoral, nadando pelas águas manezinhas. O momento ocorreu na tarde desta terça-feira (16), entre 14h e 15h30.

