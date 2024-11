Flamengo antecipa férias de quatro jogadores; entenda o motivo Flamengo antecipa férias de quatro jogadores; entenda o motivo ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h49 ) twitter

Flamengo

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (27) a antecipação das férias de Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos. Eles iniciaram o período de recesso logo após o empate sem gols com o Fortaleza, nesta terça, e se reapresentarão no dia 27 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Flamengo!

