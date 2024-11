Florianópolis abre R$ 2 milhões para financiar projetos culturais com três novos editais Florianópolis abre R$ 2 milhões para financiar projetos culturais com três novos editais ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 20h49 ) twitter

Editais de Fomento à Cultura

Se você tem uma ideia cultural que pode transformar a cidade, essa é a chance para torná-la realidade. Com mais de R$ 2 milhões em recursos, a Fundação Franklin Cascaes abre três editais de fomento à cultura, oferecendo apoio a artistas e grupos de diferentes linguagens. De festivais a oficinas e projetos digitais, as oportunidades são muitas para quem quer mostrar sua arte e impulsionar a cena cultural de Florianópolis.

