Florianópolis amplia estratégias de segurança para a temporada de verão
ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 14h09

Segurança em Florianópolis

Com o aumento da população durante o verão, Florianópolis se prepara e intensifica as ações para garantir a segurança de moradores e visitantes. O município investe em um plano estratégico que reúne inovação, maior presença de equipes e operações conjuntas para monitorar áreas públicas, praias e o trânsito.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as estratégias de segurança em Florianópolis!

