Florianópolis: Jovens do Marista Brasil trocam férias por voluntariado

O mês de julho costuma ser esperado pelos jovens para o período de férias escolares. Há quase 20 anos, os dias de recesso têm outro significado para os estudantes do ensino médio do Marista Brasil. Eles trocam o descanso por atividades de voluntariado em comunidades com alguma situação de vulnerabilidade social.

