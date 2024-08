Florianópolis: O Prefeito Mais Bem Pago do Sul do Brasil Ao vencer a disputa pela prefeitura de uma capital, o candidato não só ganha poder, prestígio e visibilidade. Junto vem um bom salário... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 11h21 ) ‌



Ao vencer a disputa pela prefeitura de uma capital, o candidato não só ganha poder, prestígio e visibilidade. Junto vem um bom salário por, no mínimo, quatro anos. Levantamento do ND Mais mostrou que o salário de prefeito de capital estadual varia de R$ 17.690,00 a R$ 38.338,81.

