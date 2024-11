Florianópolis oferece mais de 4 mil vagas para o Ensino Fundamental As inscrições ocorrem entre os dias 23 e 25 de outubro com duas etapas de validação para matrícula de estudantes no Ensino Fundamental... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h29 ) twitter

Entre os dias 23 e 25 de outubro, a Prefeitura de Florianópolis realizará as inscrições para o primeiro ano do Ensino Fundamental, voltadas para crianças matriculadas nas creches da rede municipal. As vagas, mais de quatro mil, serão distribuídas em unidades de ensino municipais e estaduais.

