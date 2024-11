Florianópolis prorroga até 15 de dezembro inscrições para editais de fomento à cultura Florianópolis prorroga até 15 de dezembro inscrições para editais de fomento à cultura ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 22h28 ) twitter

Cultura em Florianópolis

Para fortalecer o incentivo e valorizar ainda mais a cultura da cidade, a Prefeitura de Florianópolis prorrogou as inscrições para os editais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). Até o dia 15 de dezembro, artistas, produtores culturais e coletivos poderão inscrever suas propostas na iniciativa, que distribuirá mais de R$3 milhões em recursos, destinados a fomentar 280 projetos em diferentes áreas culturais. A iniciativa é conduzida por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e da Fundação Cultural Franklin Cascaes.

