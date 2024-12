Florianópolis recebe adaptação “O Nosso Quebra-Nozes”! Clube ND dá desconto de 50% Florianópolis recebe adaptação “O Nosso Quebra-Nozes”! Clube ND dá desconto de 50% ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h48 ) twitter

O Nosso Quebra-Nozes

Florianópolis receberá o espetáculo “O Nosso Quebra-Nozes” para apresentações na sexta-feira (06) e sábado (07), no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC). Será uma sessão para cada dia, às 20h, e os ingressos estão à venda no site Ticket Ideal – associados do Clube ND têm direito a desconto de 50%!

