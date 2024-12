Florianópolis recebe neste domingo caminhada de conscientização sobre violência contra mulher Florianópolis recebe neste domingo caminhada de conscientização sobre violência contra mulher ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 10h48 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h48 ) twitter

Caminhada de conscientização sobre violência contra mulher

A violência contra mulher é considerada uma pandemia global pela ONU (Organização das Nações Unidas), com estatísticas alarmantes. No Brasil, uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos, três são vítimas de feminicídio por dia e 26 sofrem agressões por hora, segundo informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgadas em novembro de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mobilização!

