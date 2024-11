Florianópolis recebe segunda edição do WTA 125; confira as datas Florianópolis recebe segunda edição do WTA 125; confira as datas ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h49 ) twitter

WTA Florianópolis

Florianópolis recebe entre os dias 1º e 8 de dezembro a segunda edição do MundoTênis Open, o maior evento de tênis feminino do país. O evento acontece no no Jurerê Sports Center.

