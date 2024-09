Florianópolis se destaca com alta taxa de apartamentos vagos em SC A capital catarinense tem 14,8 mil apartamentos e 12,1 mil casas que estão vagos, segundo IBGE; os apartamentos em Florianópolis representam... ND Mais|Do R7 08/09/2024 - 09h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 09h50 ) ‌



As três cidades mais populosas de Santa Catarina lideram o ranking de apartamentos vagos no estado. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Florianópolis tem o maior número absoluto, com 14,8 mil imóveis vazios.

