Florianópolis se prepara para menos voos após reabertura de aeroporto gaúcho Aeroporto de Porto Alegre voltou a funcionar nesta segunda-feira (21), cinco meses após ser fechado em decorrência das enchentes que... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h10 )

O aeroporto de Florianópolis espera uma diminuição de três voos por dia após a reabertura do aeroporto de Porto Alegre nesta segunda-feira (21). O aeroporto voltou com os voos após meses fechado para se recuperar dos estragos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

