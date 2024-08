Florianópolis: Segundo Suspeito de Homicídio é Capturado pela Polícia A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital, do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 03h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 03h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital, do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis, prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte de um homem, em maio deste ano, no bairro da Serrinha, em Florianópolis. A vítima, segundo a polícia, “foi golpeada violentamente com uma pedrada na cabeça”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Avaí acerta com técnico ‘rei do acesso’ após saída de Gilmar Dal Pozzo

• Eleições 2024: Novo oficializa Dadá Westphal como candidato à Prefeitura de Chapecó

• Medina vence a disputa pelo bronze e garante sua primeira medalha nas Olimpíadas