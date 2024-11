Florianópolis terá alterações no trânsito para a Meia Maratona SC21k neste domingo Florianópolis terá alterações no trânsito para a Meia Maratona SC21k neste domingo ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 23/11/2024 - 10h49 ) twitter

Alterações no trânsito para a Meia Maratona SC21k

O trânsito na capital catarinense sofrerá alterações neste domingo (24), para a realização da Meia Maratona SC21k, prova de corrida de rua, que acontece a partir das 05h29, em três regiões diferentes da cidade. As alterações serão mantidas até às 9h para garantir a segurança dos participantes e de quem trabalha na realização do evento.

As alterações serão mantidas até às 9h para garantir a segurança dos participantes e de quem trabalha na realização do evento.

