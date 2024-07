Florianópolis: Transparência em áreas de alto risco de corrupção Florianópolis precisa ser mais transparente nas áreas de obras públicas, incentivos fiscais e emendas parlamentares, recomendou um... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 15h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h01 ) ‌



Florianópolis precisa ser mais transparente nas áreas de obras públicas, incentivos fiscais e emendas parlamentares, recomendou um relatório da Transparência Internacional divulgado nesta segunda-feira (15). A Capital catarinense ocupa o 8º lugar entre as capitais do Brasil com maior transparência.

