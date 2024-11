Fora de casa, JEC Futsal enfrenta o Criciúma na semifinal do Campeonato Catarinense Fora de casa, JEC Futsal enfrenta o Criciúma na semifinal do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 09h29 ) twitter

JEC Futsal

Depois de mais de duas semanas, o JEC Futsal volta à quadra na noite desta quarta-feira (27), no Sul de Santa Catarina. Após a eliminação na Liga Nacional, o Tricolor tem a disputa do Campeonato Catarinense e a busca pelo bicampeonato. Para chegar à decisão, o time precisa passar pelo Criciúma na semifinal e às 20h, a bola rola para a primeira partida do mata-mata.

