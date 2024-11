Foragido acusado de violação sexual mediante fraude no Mato Grosso do Sul é preso em Criciúma Foragido acusado de violação sexual mediante fraude no Mato Grosso do Sul é preso em Criciúma ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foragido preso em Criciúma

Com mandado de prisão em aberto por suposto delito de violação sexual mediante, um homem foragido do Mato Grosso do Sul, foi preso em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na tarde de quinta-feira (14).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a prisão e o caso.

Leia Mais em ND Mais:

Na fila da Justiça, TPA de Bombinhas é alvo de debates sobre legalidade

Vem de Alagoas a ideia de nome para o Contorno Viário da Grande Florianópolis

Santa Catarina tem nota máxima em avaliação da capacidade em cumprir compromissos financeiros